أخبار عاجلة

بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
ميدو عن تعيين العندليب مديرًا للكرة بالزمالك: «عمره ما مد إيده» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

مقتل مصور "سكاي نيوز" في القاهرة بطلق ناري خلال تغطيته لفض اعتصام "رابعة"

Google+ Print
مقتل مصور "سكاي نيوز" في القاهرة بطلق ناري خلال تغطيته لفض اعتصام "رابعة" مقتل مصور "سكاي نيوز" في القاهرة بطلق ناري خلال تغطيته لفض اعتصام "رابعة"

كتب : فاطمة النشابي منذ 51 دقيقة

أعلنت "سكاي نيوز البريطانية"، مقتل مصورها مايك دين، بعد إصابته بطلق ناري أثناء تغطيته لأحداث العنف التي تلت فض اعتصام الإخوان المسلمين في القاهرة، اليوم، بميدان رابعة العدوية.

ونقل الموقع الرسمي للشبكة، على الإنترنت، أن دين، عمل لمدة 15 عاما متنقلا بين مكتبي واشنطن والقدس.

وكان مصور القناة البريطانية جزءا من فريق يعمل على تغطية أحداث التي اندلعت في القاهرة بعد فض الاعتصام المؤيد للرئيس السابق محمد مرسي.

ووصف جون ريلي، مدير الأخبار في شبكة "سكاي نيوز البريطانية"، المصور مايك دين بأنه من أفضل الصحفيين الذين عملوا لدى المحطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه