مقتل مصور "سكاي نيوز" في القاهرة بطلق ناري خلال تغطيته لفض اعتصام "رابعة"

كتب : فاطمة النشابي منذ 51 دقيقة

أعلنت شبكة "سكاي نيوز البريطانية"، مقتل مصورها مايك دين، بعد إصابته بطلق ناري أثناء تغطيته لأحداث العنف التي تلت فض اعتصام الإخوان المسلمين في القاهرة، اليوم، بميدان رابعة العدوية.

ونقل الموقع الرسمي للشبكة، على الإنترنت، أن دين، عمل لمدة 15 عاما متنقلا بين مكتبي واشنطن والقدس.

وكان مصور القناة البريطانية جزءا من فريق يعمل على تغطية أحداث التي اندلعت في القاهرة بعد فض الاعتصام المؤيد للرئيس السابق محمد مرسي.

ووصف جون ريلي، مدير الأخبار في شبكة "سكاي نيوز البريطانية"، المصور مايك دين بأنه من أفضل الصحفيين الذين عملوا لدى المحطة.