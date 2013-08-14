الموسم الثَّاني من مهرجان "فاشن فورورد" في أكتوبر

أعلن منظِّمو مهرجان "فاشن فورورد"، الحدث المميَّز في عالم الأزياء في الشَّرق الأوسط، أنَّ الموسم الثَّاني سيتضمَّن معرض التجزئة "ذا جاردن- The Garden" المخصَّص لبيع الإكسسوارات ومستلزمات الحياة العصريَّة التي صمَّمها عدد من المصمِّمين البارزين والواعدين من أبناء بلدان الشَّرق الأوسط أو المقيمين بها.

فبعد أن حقق المتجر الذي أقيم بالتَّزامن مع الموسم الأول من "فاشن فورورد" في شهر أبريل الماضي نجاحًا واسعًا، واجتذب السيِّدات الحريصات على انتقاء واقتناء أحدث الإكسسوارات التي أنجزها مُصَمِّمون مبدعون من أرجاء الشَّرق الأوسط، وسَّع منظِّمو "فاشن فورورد" نطاق هذه التجربة بإتاحة الفرصة للتَّواصل المباشر مع حشد من المصمِّمين المتميِّزين والمبتكرين من أنحاء المنطقة.

وينعقد معرض التجزئة "ذي جاردن" في الفترة الواقعة بين 18-15 أكتوبر، كما سيحتضن منصات فرديَّة يبرز من خلالها المصمَّمون المشاركون رؤيتهم لفن تصميم الإكسسوارات ومستلزمات الحياة العصريَّة، ويمكن للمشترين التعرُّف على أحدث تشكيلة لكلِّ مصمِّم منهم، والالتقاء بهم شخصيًا.

ويهدف معرض التجزئة "ذا جاردن" إلى الأخذ بيدِ المصمِّمين المحليين الواعدين ببلدان المنطقة، وكذلك تمكين المصمِّمين البارزين من التَّفاعل المباشر مع عملائهم، وتتراوح أسعار كافَّة القطع المعروضة بمعرض التجزئة من 300 إلى 6000 درهم، وتشمل المعروضات إكسسوارات الأناقة والحُليّ وحقائب اليد.

يُذكر أنَّ مهرجان "فاشن فورورد" يقام مرَّتين سنويًا، ومن المقرَّر انعقاد موسمه الثَّاني لهذا العام بدبي في الفترة الواقعة بين 18-15 أكتوبر2013، ومن المتوقَّع أن يوطِّد الموسم المرتقب النَّجاح الواسع الذي حققه الموسم الأول، وأن يشهد المزيد من الفعاليَّات المتنوِّعة على مدار أيامه الأربعة.