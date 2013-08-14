مستشارة المظهر نجوى الدردير تكشف أخطاء ميريام فارس

لكلِّ أنثى أسلوب خاص في ارتداء الملابس، ولتحقق الإطلالة المثاليَّة، عليها أن تعرف شكل جسمها إلى جانب القصَّات والألوان المناسبة لها.

في هذا الموضوع سأوضِّح بعض الأخطاء التي وقعت بها النَّجمة ميريام فارس لتتجنَّبي الوقوع بها مستقبلاً.

شكل الجسم "الكمثرى" هو ما يميِّز النَّجمة المتألقة ميريام فارس، بحيث يكون الجزء السفليّ من الجسم ممتلئًا أكثر من الجزء العلويّ، وهذا يتطلَّب طريقة معيَّنة واختيارات خاصَّة تتركَّز على الجزء العلويّ من الجسم ليبدو أكبر حجمًا.

لنستعرض إطلالات ميريام فارس صورة بصورة:

الصُّورة رقم 1 :

في حفل سابق أقامته النَّجمة في مدينة أبو ظبي، ارتدت فستانًا بطبعات جميلة, ولم يكن هذا الفستان اختيارًا مناسبًا لميريام، فقد زاد من حجم الجزء السفليّ من جسمها.

الصُّورة رقم 2 و3:

كذلك ظهرت الفنَّانة بمظهر غير مناسب عندما استضافتها جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان ٢٠١٣، حيث لا يليق هذا الفستان الأبيض القصير بالظُّهور به في الحرم الأكاديميّ.

الصُّورة رقم 4و5:

اختارت ميريام فارس مظهرًا أبيضًا بالكامل مكوَّنًا من توب ضيق وبنطلون واسع في إحدى حفلاتها، هذا الاختيار غير مناسب لشكل جسمها "الكمثرى"، إذ زاد من حجم الجزء السفليّ.

الصُّورة رقم 6:

بدت إطلالتها في هذه الصُّورة متوازنة وأنيقة بفستان رماديّ ذو تصميم كلاسيكيّ مع شعرها الذهبيّ الغجريّ.

الصُّورة رقم 7:

بدت إطلالة النَّجمة باهتة؛ بسبب اختيارها لهذا اللون تحديدًا.

الصُّورة رقم 8و9:

يبدو أنَّ اللون الأبيض اللؤلئي مناسب لميريام فارس أكثر من البيج.

الصُّورة رقم 10:

إطلالة جميلة وناعمة للفنَّانة ميريام باللون الأحمر الناري.

الصُّورة رقم 11:

بدت إطلالة الفنَّانة الاستعراضيَّة ميريام باهتة باللون الأزرق الفاتح، حيث أنَّها بحاجة إلى ألوان قويَّة ومجنونة تناسب مظهرها الغجريّ لتبرز أكثر.

الصُّورة رقم 12:

قد تكون ميريام أصابت في اختيار اللون، ولكنَّها فشلت في تنسيقه، حيث أنَّه يحتاج إلى شعر غير مجعد لتبدو إطلالتها أكثر نعومة.

الصُّورة رقم 13:

إطلالة جميلة وفستان رائع، ولكنَّه احتاج طولاً أكثر.

الصُّورة رقم 14:

اختارت ميريام في هذه الإطلالة فستانًا قصيرًا يظهر قدميها فزادها طولاً.

الصُّورة رقم 15:

لم تحسن ميريام فارس اختيار لون الحذاء المناسب، مما أعطاها إطلالة باهتة وجعلها تبدو أقصر.

الصُّورة رقم 16:

تميَّز هذا التصميم بأكتاف بارزة ولون مشرق ناسب شكل جسم ميريام فارس، وبدا متناسقًا مع تسريحة شعرها.