3 اتجاهات برزت في مجموعات "Resort 2014"

نحرص دومًا على متابعة ما يقدِّمه المصممون وأبرز الدور العالميَّة موسمًا بموسم، وقد لفت أنظارنا عدَّة اتجاهات تكرر ظهورها في مجموعات مختلفة لموسم "Resort 2014 ".

في هذا الموضوع أردنا أن نسلِّط الضوء على أبرز 3 اتجاهات لهذا الموسم، وهي:

1. القمصان القصيرة:

ظهر هذا النَّوع من القمصان بكثرة في مجموعات ربيع وصيف 2013، ولا يبدو أنَّه سيختفي قريبًا، حيث تكرر ظهوره في دور أزياء مختلفة، منها: "Alexander "McQueen، و"Sportmax"، و"Derek Lam"، وغيرهم.

لذا ننصحك بتنسيقها مع بنطلون أو تنورة بخصر عالٍ لتحصلي على إطلالة متأنِّقة وجميلة.

2. البنطلون الواسع:

البنطلون الواسع هو من أجمل القطع التي يمكن أن تقتنيها لهذا الموسم، حيث ستحصلين معه على إطلالة فخمة وأنيقة عدا عن الرَّاحة التي يوفِّرها لك، وقد شاهدناه لدى عدد من المصممين، مثل: "Narciso Rodriguez"، و"Alexander Wang "، و" Chloé ".

3. الشبك والدانتيل:

أراد المصممون في هذا الموسم أن يجددوا من الدانتيل الكلاسيكيّ باستخدام الشبك والقماش المخرَّم؛ ليمنحوا الأزياء لمحةً عصريَّة ومظهرًا مختلفًا، حيث ظهر هذا الاتجاه لدى عدد من المصممين، مثل: "Vera Wang"، و" Christian Dior"، و "Burberry".

أي من الاتجاهات المذكورة كان المفضَّل لديكِ؟