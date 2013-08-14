وفاة 4 أشخاص و إصابة 8 في حادث مروري بعجمان

وقع حادث تصادم بين مركبة و حافلة صغيرة على شارع محمد بن زايد بإمارة عجمان ، مما أدى إلى مصرع أربعة و إصابة ثمانية ركاب آسيويين بإصابات تتراوح ما بين المتوسطة و البليغة ، و ذلك بحسب ما صرح به المقدم شعيب عبدالله كاجور مدير إدارة المرور و الدوريات.

و تعود تفاصيل الحادث أن قائد المركبة المدعو (ش.ع.ع) (31) سنة ، إماراتي الجنسية ، كان في طريقه على شارع الشيخ محمد بن زايد الواقع بعجمان باتجاه الشارقة وقد فقد السيطرة على المركبة وانحرف عن مساره مصطدماً بحافلة تحمل 12 راكباً مما أسفر عن تدهورها عدة مرات و سقوط 11 راكبا خارج الحافلة .

و أضاف النقيب فؤاد يوسف الخاجه مدير فرع الدوريات أنه فور تلقي البلاغ هرعت سيارات الشرطة و الإسعاف لموقع الحادث و تم نقل الأشخاص المصابين إلى المستشفى ، كما قامت دوريات المرور بتنظيم حركة السير .

ودعا مدير إدارة المرور و الدوريات كافة السائقين إلى ضرورة الانتباه وأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة ، و التقيد بالسرعات المحددة على الشوارع وعدم الانشغال بغير الطريق تجنباً لوقوع الحوادث المرورية التي قد تعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر ، و ذلك حفاظاً على سلامتهم و سلامة كافة مستخدمي الطريق .

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