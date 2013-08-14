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أمن المنوفية يضبط صاحب ورشة لتصنيع السلاح بالباجور

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أمن المنوفية يضبط صاحب ورشة لتصنيع السلاح بالباجور أمن المنوفية يضبط صاحب ورشة لتصنيع السلاح بالباجور

تمكنت إدارة البحث الجنائى بالمنوفية من ضبط ورشة لتصنيع السلاح بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية ، تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق .
> تلقى اللواء سعيد توفيق مدير أمن المنوفية إخطاراً من اللواء جمال شكر مدير إدارة البحث الجنائى بتمكن القوات من ضبط ورشة سلاح بمدينة الباجور يديرها مسجل خطر .
> بالإنتقال الى موقع الحادث تبين ضبط محمد حسين سالم ترك ” خراط ” 23 سنة مقيم بمدينة سرس الليان مسجل خطر ، سبق اتهامة فى 5 قضايا ” مخدرات وسلاح ومطلوب فى 3 احكام تبديد سلاح نارى ” ، حيث تم ضبط ورشة سلاح امام المدرسة الصناعية بالباجور وبداخلها ” 5 اسلحة نارية فرد خرطوش – 3 ماسورة تحت التصنيع – 105 مسمار – 16 سوستة – 7 اسياخ – و18 قطعه حديدة و7 قطع تكوين الطارق – جهاز لحام – 41 بنطة لحام صاروخ – مفكات وشواكيش ” ، تم تحرير محضر يحمل رقم 15444 ادارى الباجور ، وباشرت النيابة التحقيق.

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