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5 مسلحين يطلقون النار على اللجان الشعبية بقليوب

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5 مسلحين يطلقون النار على اللجان الشعبية بقليوب 5 مسلحين يطلقون النار على اللجان الشعبية بقليوب

قام 5 أشخاص مسلحون بخرطوش وأسلحة بيضاء بإطلاق النيران بشكل عشوائى على إحدى اللجان الشعبية بمدينة قليوب التابعة لمحافظة القليوبية، وهذا بعد أن اعترض أفراد اللجنة الشعبية سيارة أجرة ميكروباص قادمة من ناحية منطقة الحادثة التابعة للقناطر الخيرية، وبالتفتيش عثروا على أسلحة نارية وبيضاء مع 5 أشخاص قاموا بالنزول من السيارة، وأطلقوا النار بشكل عشوائى، مما أثار الذعر بين المواطنين.

وتم القبض على اثنين منهم، وفرا الباقيين إلى داخل الأبنية القديمة، فقام الأهالى بملاحقتهم وقبضوا على 3 منهم، وقام أحد المقبوض عليهم بالصعود إلى الدور الثالث، وإلقاء نفسه هربا من الأهالى، لكنه أصيب بكسور حالت دون الهرب، وفر واحد منهم، ولم يتم القبض عليه وتم تسليمهم لقسم شرطة قليوب.
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