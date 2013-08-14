نشطاء سياسيون يعلنون نيتهم تشغيل مطار القليعات بشمال لبنان

أعلن ناشطون سياسيون لبنانيون اليوم الأربعاء، عزمهم إطلاق أول رحلة بين مطارى بيروت والقليعات فى شمال لبنان بعد غد الجمعة.

واعتبر هؤلاء فى مؤتمر صحفى تم عقده اليوم فى بيروت، بحضور عضو لجنة المتابعة فى قوى 14 آذار طونى طعمة، أنه لم يعد ممكنا السكوت عن ملف أمن مطار بيروت والطرقات المؤدية إليه.

وأكد المشاركون فى المؤتمر الصحفى الذين أطلقوا على أنفسهم تسمية "ناشطون سياسيون مستقلون" إن حادثة خطف بعض أفراد طاقم الطائرة التركية بالقرب من مطار بيروت، ومن ثم التهديد بقطع الطرقات المؤدية إليه وبشل حركة الملاحة فيه تقتضى التحرك السريع باتجاه الضغط على المسئولين، والمطالبة بتأمين المطار ومحيطه وبتأهيل وتشغيل مطار القليعات بشمال لبنان.

ولفت هؤلاء الى أن حادثة خطف الطيارين التركيين أعادت إلى أذهان اللبنانيين سيطرة حزب الله على أمن مطار بيروت على نحو يمكنه من رصد تحركات خصومه، وأعادت إلى أذهان اللبنانيين تحويل مطار بيروت إلى معبر غير شرعى للتهريب الأمنى فى الاتجاهين بما يشمل المال والعتاد والرجال، وذلك تحت إشراف مباشر وبالوكالة من حزب الله.

واتهموا حزب الله بأنه يشوه بأفعاله صورة لبنان واللبنانيين فى العالم وبأنه يستطيع أن يحول لبنان إلى سجن كبير حينما يشاء سواء كان ذلك من خلال قطع الطرقات المؤدية إلى مطار بيروت، أو من خلال دفع شركات الطيران العالمية إلى مقاطعة لبنان.

وتمنى النشطاء على حزب الله ألا يطلق صواريخه على طائرتهم لدى إقلاعها من مطار بيروت باتجاه مطار القليعات فى الشمال.

يذكر أن مطار القليعات عبارة عن مدرج واحد ملحق به مبنى متواضع وتحيطه أراض زراعية وعشبية.