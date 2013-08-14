"هيئة المعارض"تعتذر عن تقديم الدعم المالى لجميع المعارض الواردة بخطتها

اعتذرت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات الدولية عن تقديمها للدعم المادى لجميع المعارض الواردة بخطط المجالس – للمعارض الدولية المتخصصة للعام المالى 2013-2014 نظراً لعدم ورود المبالغ المخصصة لمساندة المشاركة فى المعارض الدولية المتخصصة من صندوق تنمية الصادرات حتى تاريخه.

من جانبها أكدت المجالس التصديرية أن منظومة المعارض من أهم أدوات الترويج والتسويق للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية، مشددة على أن توقف الهيئة عن تقديم الدعم المالى للمعارض الدولية المتخصصة للعام المالى 2013-2014، وخاصة فى ظل الأجواء السياسية والاقتصادية التى تمر بها البلاد الآن، سوف يزيد من العقبات الملقاة على كاهل المصنعين والمصدرين، وسوف يؤدى إلى ضياع فرص تصديرية وتسويقية فى الأسواق الخارجية التى تم بناؤها من خلال الأجنحة المصرية التى تمثلها الشركات بالمعارض الدولية المتخصصة.

وطالبت المجالس وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور باتخاذ اللازم من أجل تذليل العقبات التى تواجه المصنعين والمصدرين المصريين، تحقيقاً لما يتم السعى إليه من النهوض بالاقتصاد من الأزمات التى تواجهه.

من جانبه كشف المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة د.وليد هلال فى مذكرة رفعها لوزير الصناعة والتجارة، ردا على الخطاب الذى تلقاه من الهيئة العامة للمعارض والمؤامرات الدولية أن المجلس عمل خلال السنوات الماضية على استحداث العديد من الاستراتيجيات لمضاعفة صادرات قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة اتساقاً مع رؤية ومهام وأهداف المجلس، طبقاً لقرار إنشائه فى أن للمجلس فى سبيل تحقيق أهدافه أن يقوم فى نطاق عمله بإعداد الدراسات واقتراح الخطط والسياسات والبرامج التى يكفل رفع كفاءة الصادرات المصرية، وبصفة خاصة فى المجالات الآتية، اقتراح خطط المعارض وأسلوب تنظيمها والإشراف عليها واقتراح البعثات الترويجية، والإشراف على تنفيذها.

وطالبت المذكرة باتخاذ اللازم من أجل تذليل العقبات التى تواجه المصنعين والمصدرين المصريين، تحقيقاً لما يتم السعى إليه من النهوض بالاقتصاد من الأزمات التى تواجهه.