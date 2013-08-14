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أزياء للأطفال مستوحاة من لاعبي السيرك

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أزياء للأطفال مستوحاة من لاعبي السيرك أزياء للأطفال مستوحاة من لاعبي السيرك

تضم تشكيلة ملابس الأطفال الجديدة مجموعة مذهلة من التصاميم المبتكرة والفريدة، بما فيها العديد من القطع المنفصلة، والتفاصيل المرحة التي تجعل من ارتدائها تجربة ممتعة للأطفال.

وتضم المجموعة العديد من القطع المفضلة المرحة التي ستنال بلا شك إعجاب الأطفال. وسيتمكن الفتية والفتيات الصغيرات من اختيار تصاميمهم الخاصة؛ للحصول على إطلالة مشرقة ومريحة. وتتوفر هذه القطع، التي تتيح للأهالي اختيار ما يلائم أطفالهم لكافة الأوقات والمناسبات.
وبدورها تضم المجموعة عدداً من القطع الفريدة، التي تشكل الخيار الأمثل لعشاق الموضة الصغار في المناسبات الخاصة. وتتسم تصاميم هذه المجموعة بأشكالها الغريبة المستوحاة من لباس لاعبي السيرك، حيث تمتزج الألوان بالنقوش المميزة؛ لإضفاء مظهر عصري مرح على الفتية والفتيات الصغار.

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سيدتي