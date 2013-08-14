"الصحة": 55 حالة وفاة و526 مصابا حصيلة الاشتباكات بالقاهرة والمحافظات حتى الآن

كتب : طارق عبد العزيز منذ 1 دقيقة

أعلن الدكتور محمد فتح الله المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، عن ارتفاع أعداد المتوفين جراء الاشتباكات التى وقعت اليوم بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والسويس والبحيرة والمنيا والدقهلية وأسيوط وسوهاج والأقصر إلى 55 حالة وفاة، إضافة إلى 526 مصابا.

وأوضح فتح الله أن عدد المتوفين بمحيط ميدان رابعة العدوية والنصب الذكارى بلغ 18 حالة، و192 مصاب، بينما بلغ عدد حالات الوفاة بميدان النهضة بالجيزة 9 حالات و54 مصابا، وأمام قسم حلوان مصابين اثنين.

وفى اشتباكات محافظة الإسكندرية أصيب 4، وفى بنى سويف 4 مصابين، وفى السويس 21 مصابا وحالتا وفاة، وفى البحيرة 35 مصابا، وفى المنيا 197 مصابا و25 حالة وفاة، وفى الدقهلية 3 مصابين، وفى أسيوط حالة وفاة، وفى سوهاج 12 مصاب، وفى الأقصر مصاب واحد.