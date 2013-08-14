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مايا نصري تنشر صورة لها تكشف أسباب غيابها

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مايا نصري تنشر صورة لها تكشف أسباب غيابها مايا نصري تنشر صورة لها تكشف أسباب غيابها

قبل أشهر أطلت الفنانة مايا نصري عبر إحدى الإذاعات اللبنانية، وطلبت من جمهورها أن يدعو لها ليرزقها الله بمولود، بعد أن مضى أكثر من سنتين على زواجها ولم تحقق بعد حلم الأمومة.
مايا التي غابت عن الأضواء، أطلت اليوم في عيد ميلادها عبر صفحتها الخاصة على موقع "فيس بوك"، حيث نشرت صورة لها وهي حامل، وكتبت رسالة مقتضبة جاء فيها "كتير سألتوني انا وين..اليوم بالليلة اللي قبل عيدي، حبيت قلكن وين كنت كل هالفترة.. بحبكن كتير وبشكركن على صلواتكن".
يذكر أن مايا متزوجة منذ ثلاث سنوات بالمخرج المصري إيهاب لمعي.

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