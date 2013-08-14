السيطرة على حريق في بناية قيد الإنشاء بأبوظبي

سيطرت أجهزة الدفاع المدني وفرق التدخل السريع، وإدارة الطوارئ والسلامة العامة في الإدارة العامة للعمليات المركزية بشرطة أبوظبي، على حريق شب في تمام الساعة 12.30 دقيقة من ظهراليوم "الأربعاء" ، في كرفانات تابعة لبناية قيد الإنشاء على شارع الخليج العربي باتجاه الخارج بمنطقة بين الجسرين في منطقة المقطع بأبوظبي، ولم تقع أية إصابات نتيجة الحادث.

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> وقال المقدم سعيد الراشدي، مدير إدارة المراكز بالإنابة؛ في الإدارة العامة للدفاع المدني بأبوظبي: تم تأمين الطرق لوصول فرق الإطفاء لموقع الحادث، وتمت السيطرة على الحريق بحرفية عالية، من خلال جهود فرق الإطفاء، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

شاركت في متابعة مجريات الحادث دوريات المرور، والدوريات الجنائية، والإسعاف والإنقاذ ومسرح الجريمة، وجناح الجو، ودورية الإعلام الأمني.

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