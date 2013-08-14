حمدان بن محمد يعتمد الهيكل التنظيمي لنادي دبي لسباقات الهجن

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي اليوم الهيكل التنظيمي لنادي دبي لسباقات الهجن الذي تم إنشاؤه في عام /2008/.

وقال بيان صحافي صدر عن مجلس دبي الرياضي التابع لحكومة دبي إن القرار رقم /9/ الصادر بتاريخ 14 أغسطس من العام الماضي نص على منح رئيس النادي صلاحية اعتماد الهيكل التنظيمي التفصيلي واستحداث أو دمج أو إلغاء أي من الوحدات التنظيمية التي تتبع الإدارات المدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.

واضاف أن القرار نص أيضا على منح المدير التنفيذي للنادي صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بما في ذلك اعتماد الأوصاف الوظيفية لمهام الوحدات التنظيمية المشار إليها في الهيكل التنظيمي المعتمد.

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