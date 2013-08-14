قتيل و15 مصابا حصيلة اشتباكات "الإخوان" والأمن في أسيوط

والإخوان يقتحمون محطة وقود شارع الجمهورية ويستولون على البنزين منها لصنع قنابل مولوتوف

كتب : سعاد أحمد منذ 22 دقيقة

صورة ارشيفية

يشهد شارع الجمهورية وميدان أم البطل بمدينة أسيوط مطاردات وكر وفر وصلت إلى حرب الشوارع، حيث يتبادل أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين وقوات الأمن إطلاق النار.

واقتحم أعضاء الإخوان محطة وقود شارع الجمهورية بعد إخلاءها، واستولوا البنزين منها لصنع قنابل المولوتوف.

وقال أحمد عبدالحميد، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إن حصيلة الاشتباكات بلغت قتيلا و15 مصابا، بينهم 7 مصابين باختناقات من الغاز المسيل للدموع، و4 بخرطوش في العين و4 بأماكن متفرقة في الجسم، وتم تحويلهم لمستشفيي أسيوط الجامعي وأسيوط العام.

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