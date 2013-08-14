أخبار عاجلة

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
ميدو عن تعيين العندليب مديرًا للكرة بالزمالك: «عمره ما مد إيده» -
السفيرة عزيزة - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز " -
ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية -
إخلاء سبيل 11 متهمًا في أحداث "المهيدات" بكفالة 5 آلاف جنيه -
رئيس نادي القضاة: لم نتلق أي مبادرة من "النواب" لحل أزمة "رؤسات الهيئات" -
توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الداخلية والشباب -
رئيس باراجواي يدعو إلى التهدئة بعد مقتل شاب وحرق مبنى البرلمان -
ضبط 5 ركاب حاولوا تهريب "صيدلية متنقلة" إلى الكويت بالمطار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

حرق كنيسة قرية دار السلام بالفيوم .. وتحطيم سيارات الأقباط

  • 23
Google+ Print
حرق كنيسة قرية دار السلام بالفيوم .. وتحطيم سيارات الأقباط حرق كنيسة قرية دار السلام بالفيوم .. وتحطيم سيارات الأقباط

أضرم المئات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى النيران فى كنيسة قرية دار السلام التابعة لمركز طامية بالفيوم ، وحطموا كافة محتوياتها ، وسرق العديد منهم أجهزة كمبيوتر وكراسى كانت موجودة بالداخل ، كما قام بتحطيم بعض سيارات الأقباط بالقرية .
> الجدير بالذكر أن أنصار مرسى أضرموا النيران حتى الآن فى 5 كنائس بالمحافظة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا