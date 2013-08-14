حرق كنيسة قرية دار السلام بالفيوم .. وتحطيم سيارات الأقباط

أضرم المئات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى النيران فى كنيسة قرية دار السلام التابعة لمركز طامية بالفيوم ، وحطموا كافة محتوياتها ، وسرق العديد منهم أجهزة كمبيوتر وكراسى كانت موجودة بالداخل ، كما قام بتحطيم بعض سيارات الأقباط بالقرية .

> الجدير بالذكر أن أنصار مرسى أضرموا النيران حتى الآن فى 5 كنائس بالمحافظة .