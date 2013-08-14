مصدر أمنى:ارتفاع أعداد الاخوان المضبوطين بالجيزة الى 219 شخصاً

أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية زيادة أعداد المقبوض عليهم من عناصر جماعة الاخوان المسلمين بمحافظة الجيزة الى 219 شخصا.

وأضاف المصدر الأمنى – فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن أجهزة الأمن تمكنت من ضبط 3 أسلحة جرينوف بحوزة بعض المضبوطين، مشيرا الى أنه جارى حاليا حصر بقية الأسلحة والذخيرة المضبوطة.

وكان مصدر أمنى قد أعلن فى وقت سابق اليوم تمكن الأجهزة الأمنية من القاء القبض على 50 شخصا من انصار جماعة الاخوان المسلمين برابعة العدوية، و154 آخرين بميدان النهضة، وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء واسطوانات غاز وعصى غليظة.

أ ش أ