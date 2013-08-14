استعيدي نضارة بشرتك بعد شهرالصِّيام

تُعتبر السَّوائل من أهمِّ العناصر التي تُساعد البشرة في التجدّد والشِّفاء، إذ هي أكثر ما يمنح البشرة النَّضارة والجمال. وعند نقصها، تتعرَّض البشرة للعديد من المشاكل، من أهمِّها الجفاف. وبعد مرور شهر الصِّيام، قد تلاحظين بأنَّ بشرتك أصبحت جافَّة وبحاجة إلى التجدّد، كي تعيدي إليها الحيويَّة والنَّضارة مرَّة أخرى.

"سيِّدتي نت" يقدِّم لكِ أهمّ الخطوات لإعادة النَّضارة والحيويَّة إلى بشرتك، بعد شهر الصيام، وفق التالي:

1ـ يجب أن تعودي إلى المواظبة على تناول كميَّات كبيرة من الماء والسَّوائل الأخرى، كالعصائر الطبيعيَّة والحليب، فالجسم يحتاج إلى لترين من الماء على الأقلّ خلال اليوم.

2ـ ابدئي بشرب كوبين من الماء عند الفطور، مع كوب من سلطة الفواكه، كما يمكنكِ التلذذ بكوب من الشوفان والحليب ليوم أكثر نشاطاً وحيويَّة.

3ـ تجنَّبي الإكثار من الأطعمة المقليَّة والدَّسمة؛ نظراً إلى تأثيراتها السلبيَّة على نضارة وصحَّة البشرة.

4ـ وحتى تعيدي النَّضارة إلى بشرة وجهك، حافظي على تناول جميع العناصر الغذائيَّة كاللحوم والنشويَّات والخضَر على وجبة الغداء.

5 ـ أكثري من الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم والحديد كالحليب ومنتجاته، والكبد، واللحوم، والبيض، والخضَر الخضراء كالجرجير والبقدونس والخسّ والسبانخ.

6 ـ على الرُّغم من أنَّ الأطعمة الحيوانيَّة والنباتيَّة تكمِّل بعضها البعض، إلا أنَّ الأطعمة الحيوانيَّة أفضل من النباتيَّة؛ لأنَّ كميَّة امتصاص الحديد منها أعلى.

7 ـ ابتعدي عن المخللات والبهارات والفلفل التي تزيد من إفراز العصارة الحمضيَّة بالمعدة وتؤثِّر سلباً على صحَّة ونضارة البشرة.

8 ـ أخيراً، عليكِ أن تحصلي على قسط مناسب من الرَّاحة والنَّوم، مع البعد عن مسبّبات القلق والتوتُّر، والذي يُعتبر من أهمِّ عوائق الحصول على بشرة نضرة.