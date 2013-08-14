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إخلاء مجمع المحاكم و ديوان المحافظة بالمنوفية

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إخلاء مجمع المحاكم و ديوان المحافظة بالمنوفية إخلاء مجمع المحاكم و ديوان المحافظة بالمنوفية

محافظة المنوفية

شهد ديوان عام محافظة المنوفية منذ قليل إخلاء الموظفين من المبنى بالاضافة الى اخلاء مبنى مجلس مدينة شبين الكوم ، تحسباً لأى أعمال عنف أو اشتباكات من قبل أنصار المعزول كرد فعل على فض اعتصامى رابعة والنهضة بالقوة .

كما تم إخلاء مبنى مجمع محاكم المنوفية لذات السبب ، فيما عززت قوات الأمن من تواجدها حول المنشآت الحيوية بالمحافظة.

هذا وتشهد محافظة المنوفية حالة من الاستنفار الأمني أمام أقسام ومراكز الشرطة وديوان عام المحافظة وانضمت إلى قوات الأمن المئات من الأهالي فى محاولة منهم لصدى ووقف أى أعمال عنف قد تقع ردا على فض إعتصامى الاخوان المسلمين فى رابعة والنهضة.

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