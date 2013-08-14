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فض اعتصام للأمازيغ والتبو عقب اقتحامهم مقر المؤتمر الوطنى العام بليبيا

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فض اعتصام للأمازيغ والتبو عقب اقتحامهم مقر المؤتمر الوطنى العام بليبيا فض اعتصام للأمازيغ والتبو عقب اقتحامهم مقر المؤتمر الوطنى العام بليبيا

نجح حكماء الأمازيغ والتبو الليبيين فى وقت متأخر من الليلة الماضية فى فض اعتصام المئات من الأقلية الأمازيغية الذين نظموا اعتصاما أمام مقر المؤتمر الوطنى الليبى العام (البرلمان) فى العاصمة طرابلس.

وقد قام المئات من الأمازيغ والتبو باقتحام مقر اجتماع المؤتمر الوطنى الليبى العام، وحطموا الواجهات الأمامية الزجاجية للمقر؛ لاعتراضهم على المادة الخامسة والسادسة من قانون الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبى الجديد.

واجتمع حكماء الأمازيغ والتبو مع رئاسة المؤتمر الوطنى الليبى قبل ساعات من أجل تقديم طلباتهم المتعلقة بقانون لجنة الستين.

وكان الأمازيع قد تظاهروا أمام مقر المؤتمر للمطالبة بحقوقهم وإدراجها فى الدستور الليبى القادم، كما طالبوا بضرورة جعل اللغة الأمازيغية والثقافة الأمازيغية والهوية الأمازيغية جزءا من هوية الدولة بشكل قانونى لكى لا تندثر.

يذكر أن المؤتمر الوطنى العام كان قد أصدر قرارا قبل فترة يعتبر به اللغة والثقافة والموروث الحضارى للأمازيغ فى ليبيا جزءا من تراث البلاد، ولكن يطالب الأمازيغ بأن يكون ذلك فى الدستور كضمان لهم.

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مصر 365