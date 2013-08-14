أخبار عاجلة

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
ميدو عن تعيين العندليب مديرًا للكرة بالزمالك: «عمره ما مد إيده» -
السفيرة عزيزة - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز " -
ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية -
إخلاء سبيل 11 متهمًا في أحداث "المهيدات" بكفالة 5 آلاف جنيه -
رئيس نادي القضاة: لم نتلق أي مبادرة من "النواب" لحل أزمة "رؤسات الهيئات" -
توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الداخلية والشباب -
رئيس باراجواي يدعو إلى التهدئة بعد مقتل شاب وحرق مبنى البرلمان -
ضبط 5 ركاب حاولوا تهريب "صيدلية متنقلة" إلى الكويت بالمطار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الصحة السودانية: الوضع الصحى مطمئن ولم نسجل أى أمراض أو أوبئة

Google+ Print
الصحة السودانية: الوضع الصحى مطمئن ولم نسجل أى أمراض أو أوبئة الصحة السودانية: الوضع الصحى مطمئن ولم نسجل أى أمراض أو أوبئة

قال وزير الصحة السودانى، بحر إدريس أبو قردة، إن الوضع الصحى بالبلاد مطمئن، ولم تسجل الوزارة أى أمراض أو أوبئة حتى الآن، على الرغم من الأمطار والسيول المستمرة، التى يمكن أن تنجم عنها طوارئ صحية.

وأكد أبو قردةـ فى تصريح صحفى اليوم (الثلاثاء)- أنه تم توفير أكثر من ثلاثة آلاف كادر صحى، للتدخل السريع والتصدى للأوبئة، فضلا عن توفير أكثر من خمسة آلاف متطوع يعملون فى الرش بالمبيدات، والإصحاح البيئى.

وقال أبو قردة، إن الاجتماع وقف على الأضرار المستقبلية للخريف، خاصة أن هيئة الأرصاد الجوية توقعت هطول أمطار غزيرة خلال اليومين المقبلين.

وأضاف أنه يتم التنسيق مع منظمات المجتمع المدنى، فى إطار توفير المعونات مع الكادر الصحى، وتقديم الدعم والرش ووضع الكلور اللازم للمياه وتقديم العون والمساعدة للمواطنين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365