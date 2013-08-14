الصحة السودانية: الوضع الصحى مطمئن ولم نسجل أى أمراض أو أوبئة

قال وزير الصحة السودانى، بحر إدريس أبو قردة، إن الوضع الصحى بالبلاد مطمئن، ولم تسجل الوزارة أى أمراض أو أوبئة حتى الآن، على الرغم من الأمطار والسيول المستمرة، التى يمكن أن تنجم عنها طوارئ صحية.

وأكد أبو قردةـ فى تصريح صحفى اليوم (الثلاثاء)- أنه تم توفير أكثر من ثلاثة آلاف كادر صحى، للتدخل السريع والتصدى للأوبئة، فضلا عن توفير أكثر من خمسة آلاف متطوع يعملون فى الرش بالمبيدات، والإصحاح البيئى.

وقال أبو قردة، إن الاجتماع وقف على الأضرار المستقبلية للخريف، خاصة أن هيئة الأرصاد الجوية توقعت هطول أمطار غزيرة خلال اليومين المقبلين.

وأضاف أنه يتم التنسيق مع منظمات المجتمع المدنى، فى إطار توفير المعونات مع الكادر الصحى، وتقديم الدعم والرش ووضع الكلور اللازم للمياه وتقديم العون والمساعدة للمواطنين.

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