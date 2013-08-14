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Lady Gaga بوجه قوس قزح وشعر محلوق من الخلف

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Lady Gaga بوجه قوس قزح وشعر محلوق من الخلف Lady Gaga بوجه قوس قزح وشعر محلوق من الخلف

تستمرّ المغنية الأمريكيّة Lady Gaga بتحقيق إطلالاتٍ غريبة للترويج لألبومها الجديد، الذي يحمل اسم "Art PoP"، أي "فنّ موسيقى البوب"؛ وهي بعد أن أطلّت في أكثر من صورة إعلانيّة بطريقة غريبة، كان جديدها رسم ألوان قوس قزح على وجهها عند الخروج للترويج لأغنيتها الجديدة التي أطلقتها قبل الموعد المحدّد، بعد أن تمّ تسريبها عبر "الإنترنت".

وفي هذا الإطار، رصدت Lady Gaga تخرج في لوس أنجلس، وهي أشبه بعمل فنّي، خلال الترويج لأغتيتها "تصفيق"، حيث أعلنت في تغريدة عبر موقع "تويتر" عن إطلاق الأغنية، مؤكّدة فرحتها الكبيرة، لأنّ معجبيها يحبّونها.

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