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إدارة مكافحة المخدرات بشرطة دبي تنظم دورة سفراء التوعية

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إدارة مكافحة المخدرات بشرطة دبي تنظم دورة سفراء التوعية إدارة مكافحة المخدرات بشرطة دبي تنظم دورة سفراء التوعية

تنظم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبالتعاون مع الإدارة العامة لخدمة المجتمع بشرطة دبي دورة سفراء التوعية الصيفية بمشاركة 32 طالبا ممن تتراوح أعمارهم من 12 إلى 17 سنة، حيث تم تقسيمهم لأربع مجموعات، كما تم إعطاؤهم نبذة تفصيلية عن الدورة التي ستظهر بمحتوى جديد يختلف عن دورات الأعوام السابقة من حيث النوع والمحتوى. وقال العقيد خالد صالح الكواري مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالنيابة خلال لقائه بمنتسبي الدورة، إن شرطة دبي حريصة على شغل وقت فراغ الطلاب أثناء الفترة الصيفية ببرامج مفيدة تنمي قدراتهم العقلية والنفسية والجسدية، وتساعدهم على صقل مواهبهم الحياتية بقدرات تجعلهم قادرين على مواجهة المصاعب والسعي لحلها بطرق إيجابية. وأشار العقيد الكواري بأن الدورة هذا العام ستظهر بمحتوى وشكل جديدين عن الدورات السابقة، فبالإضافة للمحاضرات الصباحية التوعوية المتنوعة والرحلات الترفيهية، سيحظى الطلاب بورش عمل ميدانية مكثفة خارج مقر الإدارة كدورات رياضية واجتماعية وإعلامية وتوعوية متنوعة وذلك بالتنسيق مع المراكز الصيفية المنضوية تحت مظلة برنامج صيف بلادي 2013، أو مع الدوائر الحكومية والجمعيات الخيرية. وأشار الكواري الى أن فكرة البرنامج أن يقوم طلاب المدارس- عن طريق اختيار مجموعة منهم ليتم تدريبهم وتأهيلهم- ليحاضروا في المدارس وليكونوا عوناً لإدارة التوعية والوقاية في مجال مكافحة المخدرات بين أقرانهم من طلاب المدارس.

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