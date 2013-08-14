مدير أمن سوهاج يحذر من تجاوز الخطوط الحمراء للإخوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من استعادة البندقيتين الآليتين اللتين قامت أفراد جماعة الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية باختطافهم من المجندين أثناء توجههم إلى محل خدمتهم بسيارة التوزيع الشرطية التى تم الاعتداء عليها وتحطيمها وانقلابها على جانب الطريق، كما قامت الأجهزة الأمنية بتحديد مرتكبى الواقعة وجارى التعامل معهم، كما أعلنت الأجهزة الأمنية حالة الاستنفار الأمنى العام بكافة مراكز وأقسام الشرطة على مستوى المحافظة.

وأكد اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج أنه يحذر وبقوة كافة القوى الإسلامية الموجودة بالشارع من تجاوز الخطوط الحمراء، وأن الأجهزة الأمنية تؤكد حتى الآن التزامها بضبط النفس وأن الخروج عن المألوف سوف يتم التعامل معه بكل حسم وبقوة.