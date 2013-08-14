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سواريز يتراجع: سأبقى في ليفربول

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سواريز يتراجع: سأبقى في ليفربول سواريز يتراجع: سأبقى في ليفربول

نقلت صحيفة "الأوبسرفادور" الأوروجوانية تصريحات على لسان لويس سواريز يؤكد فيها المهاجم الدولي أنه مستمر في ليفربول، وقرر ألا يرحل.

التصريحات تناقلتها العديد من وسائل الإعلام البريطانية الكبيرة مثل صحيفة جارديان، وذلك يوم الأربعاء.

وقال سواريز للصحيفة: "بسبب كل الحب الذي رأيته في ردود أفعال جمهور ليفربول، قررت أن أبقى.. لن أرحل".

وكان المهاجم البارع قد طلب الرحيل عن ليفربول، وأصر على موقفه ناعتا النادي الإنجليزي بالخائن له بسبب عدم التزامه باتفاق مسبق بين الطرفين.

وأثار ذلك استياء في ليفربول وطلب المدرب برندن رودجرز من اللاعب الاعتذار، فرفض سواريز لتزداد الأزمة.

لكن بحسب تقارير بريطانية، فإن تصريحات سواريز تحل كل مشاكله مع ليفربول، وتنهي مطاردة أرسنال وريال مدريد للاعب الدولي.

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