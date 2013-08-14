بالفيديو:8 نصائح للمراهقات من "كريستال أبي عاصي"

الحمية هاجس الفتيات عموماً، والمراهقات خصوصاً، إذ يسعين إلى الحصول على مظهر خارجيّ متناسق ولافت.

وقد تمرّ المراهقات في مرحلة حرجة، نظراً إلى تبدّل الهرمونات في أجسامهن. لذا، تقدّم المعالجة الغذائيّة "كريستال أبي عاصي" أبرز النصائح الخاصّة بتغذية المراهقة:

- يجب البعد عن الإفراط في تناول الحلويات، خاصّة الشوكولاتة والسكاكر. وإذا كنت لا تعانين من مشكلة الوزن الزائد، فبإمكانك تناول كميّة بسيطة من السكّاكر، مرّة أسبوعياً.

- استبدلي المشروبات الغازية بالعصائر الطبيعيّة.

- ابتعدي عن شرب العصائر المحلاّة، واعتمدي على تناول ثمار الفاكهة الغنيةّ بالألياف والفيتامينات.

- ابتعدي عن تناول الوجبات السريعة والأطعمة المُشبعة بالدهون.

- احذري من استهلاك الأدوية القاطعة للشهيّة، واحرصي على تناول وجباتك الغذائيّة 3 مرّات في اليوم للمساعدة في عمليّة إحراق الدهون في الجسم بطريقة سليمة.

- أكثري من شرب كميّة وافرة من الماء.

- إختاري الوجبات التي تمدّ جسمك بالبروتين، كالدجاج والسّمك والألبان والجبن والحليب وجميع أنواع المكسّرات النيئة كاللوز والجوز.

ـ وأخيراً، عليك بممارسة الرياضة، كي تستمتعي بلياقة بدنيّة وقوام رشيق ومتناسق.