أخبار عاجلة

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
ميدو عن تعيين العندليب مديرًا للكرة بالزمالك: «عمره ما مد إيده» -
السفيرة عزيزة - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز " -
ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية -
إخلاء سبيل 11 متهمًا في أحداث "المهيدات" بكفالة 5 آلاف جنيه -
رئيس نادي القضاة: لم نتلق أي مبادرة من "النواب" لحل أزمة "رؤسات الهيئات" -
توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الداخلية والشباب -
رئيس باراجواي يدعو إلى التهدئة بعد مقتل شاب وحرق مبنى البرلمان -
ضبط 5 ركاب حاولوا تهريب "صيدلية متنقلة" إلى الكويت بالمطار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

بالفيديو:8 نصائح للمراهقات من "كريستال أبي عاصي"

Google+ Print
بالفيديو:8 نصائح للمراهقات من "كريستال أبي عاصي" بالفيديو:8 نصائح للمراهقات من "كريستال أبي عاصي"

الحمية هاجس الفتيات عموماً، والمراهقات خصوصاً، إذ يسعين إلى الحصول على مظهر خارجيّ متناسق ولافت.
وقد تمرّ المراهقات في مرحلة حرجة، نظراً إلى تبدّل الهرمونات في أجسامهن. لذا، تقدّم المعالجة الغذائيّة "كريستال أبي عاصي" أبرز النصائح الخاصّة بتغذية المراهقة:
- يجب البعد عن الإفراط في تناول الحلويات، خاصّة الشوكولاتة والسكاكر. وإذا كنت لا تعانين من مشكلة الوزن الزائد، فبإمكانك تناول كميّة بسيطة من السكّاكر، مرّة أسبوعياً.
- استبدلي المشروبات الغازية بالعصائر الطبيعيّة.
- ابتعدي عن شرب العصائر المحلاّة، واعتمدي على تناول ثمار الفاكهة الغنيةّ بالألياف والفيتامينات.
- ابتعدي عن تناول الوجبات السريعة والأطعمة المُشبعة بالدهون.
- احذري من استهلاك الأدوية القاطعة للشهيّة، واحرصي على تناول وجباتك الغذائيّة 3 مرّات في اليوم للمساعدة في عمليّة إحراق في الجسم بطريقة سليمة.
- أكثري من شرب كميّة وافرة من الماء.
- إختاري الوجبات التي تمدّ جسمك بالبروتين، كالدجاج والسّمك والألبان والجبن والحليب وجميع أنواع المكسّرات النيئة كاللوز والجوز.
ـ وأخيراً، عليك بممارسة الرياضة، كي تستمتعي بلياقة بدنيّة وقوام رشيق ومتناسق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط

بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط

بالفيديو.. إحباط ترويج شحنة مخدرات لإغراق القاهرة بالحشيش

بالفيديو.. إحباط ترويج شحنة مخدرات لإغراق القاهرة بالحشيش

بالفيديو.. العثور على تمساح بـ«الترعة البولاقية» بقليوب

بالفيديو.. العثور على تمساح بـ«الترعة البولاقية» بقليوب

بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر

بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر