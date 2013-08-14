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أهالى مطوبس بكفر الشيخ يناشدون مدير الأمن كشف لغز اختفاء فتاة

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أهالى مطوبس بكفر الشيخ يناشدون مدير الأمن كشف لغز اختفاء فتاة أهالى مطوبس بكفر الشيخ يناشدون مدير الأمن كشف لغز اختفاء فتاة

ناشد أهالى مركز ومدينة مطوبس اللواء أسامة متولى، مدير أمن كفر الشيخ، سرعة تحرك الأجهزة الأمنية بالمحافظة لإعادة "م.ن ل" الطالبة المختطفة والقبض على المختطفين.

وأكد الأهالى، من خلال الاستغاثة التى أرسلوها لمكتب الإعلام بمديرية أمن كفر الشيخ، أنهم أبلغوا مركز شرطة مطوبس بسرعة اتخاذ اللازم إلا أن المركز أخبرهم بأن ضابط المباحث فى راحة لمدة يومين، وأنهم يقومون حالياً بعمل التحريات لحين عودته من الراحة.

وطالب الأهالى بتدخل مدير الأمن ومدير إدارة البحث الجنائى لحث أجهزة الأمن المختلفة بسرعة التحرك لإنقاذ الفتاة قبل أن يحدث لها أى مكروه، وتحرر محضر بالوقعة رقم 4353 إدارى مطوبس.

وأكد مصدر أمنى، أن مباحث مطوبس تبذل قصارى جهدها للكشف عن لغز اختفاء الفتاة.

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مصر 365