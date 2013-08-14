الإسعاف: نقل 21 مصابا في عملية فض الاعتصامات إلى المستشفيات

كتب : أ ش أ الأربعاء 14-08-2013 08:59

صورة ارشيفية

قال الدكتور محمد سلطان رئيس هيئة الإسعاف، إن سيارات الإسعاف نقلت 21 مصابا حتى الآن، مضيفا في تصريحات صحفية صباح اليوم، أنه تم توزيع المصابين على المستشفيات المجاورة لميداني النهضة ورابعة العدوية.

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