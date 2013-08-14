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حبيب فتون يقع في غرام حبيبة مهند

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حبيب فتون يقع في غرام حبيبة مهند حبيب فتون يقع في غرام حبيبة مهند

اختار المخرج التركي الشهير هاكان يونات الممثل التركي إبراهيم تشيليكول، خطيب دنيز شاكر الشهيرة بفتون، والممثلة التركية بيلتشيم بيلجين التي مثّلت دور حبيبة مهند في فيلمه الأخير "حلم الفراشة"أو ما يعرف عربياً بإسم "حبيبتي"، ليكونا بطلا فيلمه الرومانسي الكوميدي الجديد الذي لم يختر له إسماً نهائياً بعد.
وتدور قصّة الفيلم التي كتبتها السيناريست آسلي زينجين حول فتاة عمياء تحب ملاكم سابق، يعاني أزمة خاصّة جراء اعتزاله الملاكمة لفترة ثم محاولته العودة إليها، وسيبدأ التصوير بعد فترة قصيرة جداً في مناطق عدة في تركيا.
يذكر أنّ نجومية إبراهيم في تركيا قد زادت بعد تحقيق مسلسله "الرحمة"، أعلى نسبة مشاهدة في تركيا بعد انسحاب مريم أوزيرلي من "حريم السلطان" إذ تفوق مسلسله في التصنيفات الأسبوعية لأول مرة على المسلسل التاريخي "حريم السلطان"، وشاء الحظ أن ينجح كثنائي رومانسي مع أوزغو نمال أكثر من حبيبته دنيز شاكر في مسلسلهما "عفت" الذي أوقف جزؤه الثاني بعد عرض خمس حلقات منه فقط.

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