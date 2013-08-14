هذه هي أبرز الاعترافات التي أدلى بها النجوم لـ "سيدتي"

لقاء النجوم قد يبدأ بالمزاح والضحك، لكنه أحياناً سرعان ما ينقلب إلى عداء، وهذا ما حدث بين أحلام وراغب منذ بداية الموسم الأول من برنامج Arab Idol، وما حدث أيضاً بين شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم والإعلامي عمرو أديب، لكنّ الخلاف الذي كان بينهما في إطار المواهب واختلاف الآراء عليها، انتهى بمجرد انتهاء البرنامج، ولم تعلن حرب بينهما مثلما حدث مع راغب وأحلام. "سيدتي" تلقي الضوء على هذا الأمر بالإضافة إلى لقائها عدداً من النجوم في حفل سحور الـ MBC في دبي

الوسط الفني مليء بالصداقات والمشاكل والعداءات، منهم من يحب «فلاناً»، ومنهم من لا يهضم الآخر، وحينما يلتقون في الحفلات والمناسبات تظهر العداءات، التي لم يتمكّنوا من إخفائها أمام الحضور، ويرفضون التقاط الصور معاً أو الجلوس سوياً إلى طاولة واحدة، وهذا ما حدث في لقاء راغب وأحلام بعد التصريحات الساخنة التي أدلت بها أحلام، من خلال برنامج «أنا والعسل».

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، ويشغل بال الوسط الفني والإعلامي: إلى أي مدى سيصل خلاف أحلام وراغب علامة؟ ومتى ستنتهي حلبة الصراع التي بينهما؟

وبعيداً عن خلاف راغب وأحلام، قال علامة على «شمس الأغنية اللبنانية» نجوى كرم: «لقد اكتشفت مدى طهارتها وحبها لوطنها، والى أي مدى هي حنونة، لقد تحدثنا سوياً في لقائنا الأخير من خلال حفل MBC في مواضيع كثيرة وخطيرة، وتقربنا إلى بعضنا أكثر، «أنا أموت فيها، ومن لا يموت في نجوى؟».

لقاء مع نجوى كرم:

ما رأيك في جمع نجوم الغناء والتمثيل على مائدة سحور واحدة؟

ليس بجديد على الـ MBC، فكل فرد من أعضائها يمثّل شيئاً جميلاً، ونحن نعلم «لكي تبني ممالك بدها شعب وإذا ما في شعب ما في مملكة»، فالشعب مع المملكة يكون مملكة عظيمة. وMBC مملكة رائعة تحتوي على جماليات مهمة جداً، وتبرزها في كل أنحاء العالم العربي، والعالم، فقد التقيت بالعديد من الأصدقاء والأحباب والفنانين، فكانت فعلاً جمعة جميلة.

صرحت أن برنامج «أراب غات تالنت» هذا الموسم سيكون نقلة نوعية؟

لا أستطيع الإفصاح الآن، لم يتبق سوى شهر واحد، وستشاهدون البرنامج وهو سيعبّر عن نفسه، والجمهور سيحكم.

هل تقصدين أنه بوجود أحمد حلمي ستكون الكوميديا عالية؟

ضاحكة: الكوميديا ستكون أعلى بكثير، أحمد حلمي «يخرب بيته»، فهو البهارات مع الروح الحلوة والبسيطة التي يمتلكها، بالإضافة إلى المحبة مع لجنة التحكيم والتقارب والتناغم الذي سيفاجئ الجمهور.

تغزلت نجوى كرم بـ «محمد عساف» قائلة له: «حبيت صوتك؛ لأنك شخص يقشعرّ جسمي عندما أسمعه، وأحببت الذي قدمته وعفويتك وخجلك، ألف مبروك وتستاهل»؛ ما جعل عساف صامتاً أمامها مبتسماً يعجز عن الردّ، وعلى وجهه علامات الخجل والسعادة.

محمد عساف و«الديو» مع شاكيرا

وهنا، سألنا محمد عساف:

تغزلت بك الفنانة نجوى كرم. كيف كان شعورك؟

في الحقيقة، هذا شرف كبير لي أن فنانة عريقة مثل نجوى كرم تتحدث عني، فهي عظيمة وأعمالها تشهد لها في الساحة الفنية، أنا لا أجيد المدح كثيراً، ولا أدرك التعبير عن فرحتي جيداً، لكن كلامها لي وسام على صدري.

ما قصة «الديو» الذي ستقدمه مع شاكيرا؟

هي فكرة، وإن شاء الله تتحقق، فنحن نحضّر حالياً أغنية لأقدمها مع الفنانة شاكيرا من خلال المهرجان الذي سيقام في المونديال.

صف لي شعورك وأنت تتحضر للغناء مع شاكيرا على مسرح واحد؟

سعيد جداً، وأعتبره نقلة نوعية لمحمد، وإن شاء الله أصل إلى العالمية، وأتمنى راحة البال لكل الوطن العربي، وكل الناس يكونون سعداء.

عتاب واعتذار بين الملكة والفارس

أما عاصي الحلاني فقد التزم الصمت حينما ظهرت صورته من خلال برنامج «أنا والعسل»، وعلقت أحلام: «شو اسمه هدا»، ثم اعتذرت له أحلام عبر صفحتها الخاصة على «تويتر»، وفي لقائهما الأخير في دبي انتهزت أحلام الفرصة، واعتذرت له وجهاً لوجه فتقبل الحلاني الاعتذار.

وهنا التقينا الحلاني وسألناه:

ما تعليقك عما بدر من أحلام؟

لا أريد الحديث في تلك المواضيع، أنا أحب كل زملائي ولا أحب المشاكل، فأنا بعيد عنها كل البعد، وما بدر من أحلام أعتبره «زلة لسان» ليس أكثر.

ما الجديد الذي سيكون في برنامج «ذا فويس» هذا الموسم؟

مازحاً ضاحكاً: سأرقص هذا الموسم. أتمنى وجود أصوات جيدة مثل العادة؛ لأنه إذا لم يكن لدينا مواهب بالمستوى المطلوب يكون بالبرنامج ثغرة، بينما إذا كان لدينا أصوات جميلة، فإن المنافسة تكون على أشدها، وحسب ما علمت أن الأصوات هذا العام جميلة، وهذا ما يدفع لأن تكون المبارزة أقوى، والرهان أصعب.

صابر و"ذا فويس"

فيما سألنا الفنان صابر الرباعي عن لقائه بالنجوم في دبي فقال: «لقاؤنا مع الفنانين لقاء جميل ومميز وتشكر عليه MBC، وعلى رأسهم الشيخ وليد آل إبراهيم، وهذا يقوّي علاقات الصداقة بين الفنانين خاصة في الظروف السياسية الحالية، على الأقل يجمعنا الفن.

من أحببت أكثر من الفنانين في لجنة تحكيم «ذا فويس»؟

لا أفضّل فناناً على الآخر، كلهم أرحّب بهم وأحبهم، وأحترمهم وتربط بيننا علاقات جميلة داخل وخارج البرنامج.

ماذا إذا عُرض عليك أن تكون ضمن لجنة تحكيم في برنامج آخر غير «ذا فويس»؟

لا أفكر أبداً في المشاركة بأي برنامج آخر، فقد أحببت «ذا فويس»، وأحببت فريق العمل ولجان التحكيم، فأنا مستعد للموسم الثاني.

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