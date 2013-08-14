أخبار عاجلة

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
ميدو عن تعيين العندليب مديرًا للكرة بالزمالك: «عمره ما مد إيده» -
السفيرة عزيزة - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز " -
ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية -
إخلاء سبيل 11 متهمًا في أحداث "المهيدات" بكفالة 5 آلاف جنيه -
رئيس نادي القضاة: لم نتلق أي مبادرة من "النواب" لحل أزمة "رؤسات الهيئات" -
توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الداخلية والشباب -
رئيس باراجواي يدعو إلى التهدئة بعد مقتل شاب وحرق مبنى البرلمان -
ضبط 5 ركاب حاولوا تهريب "صيدلية متنقلة" إلى الكويت بالمطار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

الدوقة Kate تكسر التقاليد وتنشر صورة التقطتها بنفسها لابنها

Google+ Print
الدوقة Kate تكسر التقاليد وتنشر صورة التقطتها بنفسها لابنها الدوقة Kate تكسر التقاليد وتنشر صورة التقطتها بنفسها لابنها

مجدداً، قرّرت الدوقة Kate كسر التقاليد الملكيّة في ما يتعلق بأوّل صورة تُنشر لابنها، حيث قرّرت أنّ تلك الصورة ستكون من المجموعة التي التقطتها بنفسها أو التقطها أحد والديها أو شقيقتها.
وفي الوقت الذي ينتظر الجميع الصورة الأولى للوريث الجديد "George" بعدسة مصوّر محترف، يتوقّع أن يتمّ الكشف عن الصورة الموعودة في تغريدة من قصر كنغستون خلال الأسبوع المقبل.
وكانت العادة الجارية تقضي بأن يقوم مصوّر المشاهير بالتقاط الصورة الأولى والرسميّة للزوجين مع الوريث. لكنّ أحد المساعدين الملكيين أكّد أنّ "واحداً من الخيارات هو أن ينشروا مجموعة صور التقطوها بأنفسهم".
وبالرّغم من احترامWilliam و Kate الشديد للمصوّر "Mario Testino" الذي صوّرهما في خطوبتهما، إلا أنّ الزوجين لا يودّان إزعاج الطفل بجلسة تصوير روتينيّة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي