الدوقة Kate تكسر التقاليد وتنشر صورة التقطتها بنفسها لابنها

مجدداً، قرّرت الدوقة Kate كسر التقاليد الملكيّة في ما يتعلق بأوّل صورة تُنشر لابنها، حيث قرّرت أنّ تلك الصورة ستكون من المجموعة التي التقطتها بنفسها أو التقطها أحد والديها أو شقيقتها.

وفي الوقت الذي ينتظر الجميع الصورة الأولى للوريث الجديد "George" بعدسة مصوّر محترف، يتوقّع أن يتمّ الكشف عن الصورة الموعودة في تغريدة من قصر كنغستون خلال الأسبوع المقبل.

وكانت العادة الجارية تقضي بأن يقوم مصوّر المشاهير بالتقاط الصورة الأولى والرسميّة للزوجين مع الوريث. لكنّ أحد المساعدين الملكيين أكّد أنّ "واحداً من الخيارات هو أن ينشروا مجموعة صور التقطوها بأنفسهم".

وبالرّغم من احترامWilliam و Kate الشديد للمصوّر "Mario Testino" الذي صوّرهما في خطوبتهما، إلا أنّ الزوجين لا يودّان إزعاج الطفل بجلسة تصوير روتينيّة.