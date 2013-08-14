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وصول طائرات المساعدات المصرية لمتضررى السيول بالسودان

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وصول طائرات المساعدات المصرية لمتضررى السيول بالسودان وصول طائرات المساعدات المصرية لمتضررى السيول بالسودان

وصلت طلائع الجسر الجوى من المساعدات المصرية للسودان الشقيق إلى مطار الخرطوم صباح اليوم الأربعاء، والتى تشمل طائرات حربية محملة بمواد إغاثة ومعونات لمتضررى السيول والفيضانات التى اجتاحت معظم الولايات السودانية مؤخرا.

وعلم موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم، أنه تمت زيادة عدد الطائرات المصرية التى تحمل معونات إنسانية للمتضررين من 4 طائرات إلى 5 مساهمة من فى دعم ومعاونة المتأثرين من السيول والفيضانات بالسودان، حيث استقبل المطار أول طائرتين حربيتين مصريتين تحملان نحو 25 طنا من المعونات الإيوائية والمواد الغذائية والإنسانية المختلفة للمتضررين.

وكان فى استقبال الطائرات الحربية المصرية بمطار الخرطوم، العقيد أركان حرب عمرو كمال البكرى الملحق العسكرى المصرى بالسودان، والمقدم شريف عبد اللطيف مساعد الملحق العسكرى، وعدد من قيادات القوات الجوية السودانية.

وكان الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، قد أجرى اتصالا هاتفيا أمس الثلاثاء، بالرئيس السودانى عمر البشير، أعرب فيه عن وقوف مصر إلى جانب الشعب السودانى جراء السيول والأمطار التى تعرضت لها بعض الولايات السودانية، ووجه بإرسال مساعدات عاجلة للسودان.

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