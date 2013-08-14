السودان ينفى مد المعارضة السورية بالسلاح

نفت الحكومة السودانية، ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن مسئولين غربيين وآخرين فى المعارضة السورية، بأن حكومة السودان باعت أسلحة مصنوعة فى السودان أو الصين إلى دولة قطر التى دبرت نقلها إلى مسلحى المعارضة السورية عبر تركيا.

ونقلت صحيفة" الخرطوم" الصادرة اليوم الأربعاء عن المتحدث الرسمى باسم الخارجية السودانية أبو بكر الصديق، إن السودان مواجه بتهديدات الأمن القومى من قبل الحركات المسلحة التى تتلقى الدعم من جهات خارجية، لافتا إلى أن السودان فى حاجة للسلاح لحماية الأمن القومى على حدودها وليس لديه فائضا ليمد به الآخرين.