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سكولاري: نيمار شيطان صغير

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سكولاري: نيمار شيطان صغير سكولاري: نيمار شيطان صغير

ريو دي جانيرو (إفي) - قال المدير الفني للمنتخب البرازيلي لويز فيليبي سكولاري في بازل بسويسرا أن نيمار تعافي من الأنيميا التي عانى منها بسبب خضوعه لعملية جراحية في يوليو الماضي.

 

وأضاف سكولاري مازحا في مؤتمر صحفي في بازل حيث تواجه البرازيل الخميس سويسرا وديا "نيمار هادىء ويأكل بصورة جيدة، إنه الآن مثل شيطان صغير".

 

وأشار المدرب إلى أنه اذا لم يكن نيمار في حالة صحية جيدة فإنه "لم يكن ليلعب مع البرسا"، حيث لعب مع النادي الكتالوني في فترة الاعداد.

وأوضح سكولاري أن سبب الأنيميا التي أدت لفقدان ستة كيلوجرامات من وزنه بسبب العمليات التي خضع لها عقب كأس القارات لإزالة اللوز.

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