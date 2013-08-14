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اشتباكات بين أكراد وقوات الأمن في هكاري وجيزرة بتركيا

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اشتباكات بين أكراد وقوات الأمن في هكاري وجيزرة بتركيا اشتباكات بين أكراد وقوات الأمن في هكاري وجيزرة بتركيا

اندلعت اشتباكات بين مجموعة موالية لمنظمة حزب العمال الكردستاني وقوات الشرطة التركية خلال تظاهرة وسط مدينة هكاري جنوب شرقي البلاد في ساعة متأخرة من الليلة الماضية بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس المنظمة في الخامس عشر من أغسطس.

وذكرت قناة (إن.تي.في.) التركية أن المتظاهرين كانوا يحتجون أيضا على الهجمات المسلحة المستمرة ضد الأكراد في سوريا.

واندلعت الاشتباكات بعد أن طالبت قوات الشرطة المتظاهرين بتفرقة الاحتجاجات ، حيث استخدم المتظاهرون قنابل المولوتوف والألعاب النارية إضافة إلى إشعال النيران وسط شوارع هكاري مما اضطر قوات الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع بكثافة ومدافع المياه في محاولة لتفرقة المتظاهرين.

وفي سياق متصل نظمت تظاهرة احتجاج وسط بلدة جيزرة التابعة لمحافظة شرناق الحدودية مع شمالي العراق لنفس الأهداف واندلعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين واستمرت لساعة متأخرة من الليلة الماضية.

يذكر أن منظمة حزب العمال الكردستاني تأسست رسميا في السابع والعشرين من نوفمبر عام 1978 وبدأت المنظمة الهجوم المسلح الأول لها على الجيش التركي في الخامس عشر من أغسطس عام 1984.

 

أ ش أ

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