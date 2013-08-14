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معتصمو “رابعة العدواية” يسرقون إحدى السيارات التابعة للشرطة بشارع الطيران

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معتصمو “رابعة العدواية” يسرقون إحدى السيارات التابعة للشرطة بشارع الطيران معتصمو “رابعة العدواية” يسرقون إحدى السيارات التابعة للشرطة بشارع الطيران

أكد مراسل ONA   أن بعض المتظاهرين قاموا بسرقة سيارة شرطة بشارع الطيران بعد أن قامت قوات الشرطة بفض اعتصامي رابعة و النهضة.

وقام معتصمو ميدان رابعة العدوية باقتحام مداخل العمارات للاعتصام من تأثير قنابل الغاز المسيلة للدموع بعد إطلاقها بكثافة خوفًا من تأثيرها وحدوث حالات اختناق.

بدأت قوات الأمن في فض اعتصام رابعة العدوية من مدخل “طيبة مول” وتم إطلاق قنابل الغاز بعد مناشدة المعتصمين، كما تم إطلاق قنابل الغاز من مدخل عبدالعزيز جاويش، قام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بإشعال الإطارات .

قام أنصار الإخوان والجماعة الإسلامية بتكثيف تواجد اللجان الشعبية بميدان رابعة العدوية وذلك على مداخل ومخارج الميدان.

وشددت اللجان الشعبية من إجراءات تفتيش الوافدين على الاعتصام، تحسباً لقيام قوات الأمن بمحاولة الفض بعدما ترددت أنباء عن ذلك خلال الأيام الماضية، وظهرت بقوة الدروع الحديدية التي يحملها أنصار الرئيس المعزول من اجل تفادي إطلاق أي أجسام.

يذكر أن أنصار الرئيس المعزول يواصلون اعتصامهم للأسبوع السادس على التوالي للمطالبة بعودة مرسي وتأييد الشرعية .

 

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