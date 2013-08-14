أمن الطرق في المزاحمية: ضبط 135 مركبة مطلوبة والتحفظ على 14 مشبوها

سعود الخزيم (المزاحمية)

نشرت القوات الخاصة لأمن طرق محافظة المزاحمية عددا من الدوريات والفرق السرية لتنظيم حركة السير على طريق مكة المكرمة بالإضافة إلى وضع نقاط تهدئة على الطريق مدعومة بعدد من الضباط والأفراد والآليات وأدوات السلامة بتوجيه من قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض العميد زايد الطويان، حيث يشهد طريق الرياض ـــ مكة كثافة مرورية عالية خلال هذين اليومين.وأوضح لـ «عكاظ» قائد أمن الطرق بمحافظة المزاحمية العقيد هاني الباهلي أن إدارته أعدت خلال أيام العيد وما تلاها خطة خاصة تتواكب مع الأعداد المتزايدة للمركبات عن طريق إقامة نقاط تفتيشية لضبط المخالفين والحد من السرعات الزائدة، بالإضافة إلى وضع نقاط تهدئة على مدار الساعة لتأمين سلامة سائقي المركبات على طريق مكة المكرمة، بالإضافة إلى توزيع المطويات والمنشورات التي تهدف إلى حث السائقين التقيد بالسلامة المرورية. وكشف العقيد الباهلي بأن دوريات القوات الخاصة لأمن طرق محافظة المزاحمية ضبطت 135 سيارة مطلوبة أمنيا خلال شهر، كما تم القبض على 14 شخصا مطلوبا بالإضافة إلى تحرير 12831 مخالفة مرورية خلال شهر، كما قدمت العديد من الخدمات الإسعافية للمركبات المتعطلة من خلال جولاتها الميدانية. ونصح العقيد الباهلي جميع سائقي المركبات على طريق مكة المكرمة بفحص سياراتهم قبل السير بها وضرورة التقيد بالتعليمات.