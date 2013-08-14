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قوات الجيش والشرطة تكثف تواجدها أمام اعتصام النهضة

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قوات الجيش والشرطة تكثف تواجدها أمام اعتصام النهضة قوات الجيش والشرطة تكثف تواجدها أمام اعتصام النهضة

قامت قوات الجيش بإغلاق طرق مؤدية إلى اعتصام النهضة مثل طريق جامعة القاهرة، وكوبري صفط اللبن المؤدي لبين السرايات ولم تغلق القوات شارع مراد لكنها كثفت تواجدها ونصبت الأسلاك الشائكة.

 

قام  أنصار الإخوان والجماعة الإسلامية بتكثيف تواجد اللجان الشعبية بميدان النهضة على مداخل ومخارج الميدان.

 

وشددت اللجان الشعبية من إجراءات تفتيش الوافدين على الاعتصام، تحسباً لقيام قوات الأمن بمحاولة الفض بعدما ترددت أنباء عن ذلك خلال الأيام الماضية.

 

يذكر أن أنصار الرئيس المزول يواصلون اعتصامم للأسبوع السادس على التوالي للمطالبة بعودة مرسي وتأييد الشرعية .

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