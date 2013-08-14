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الرئيس الموريتانى يدعو المعارضة للمشاركة فى الانتخابات

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الرئيس الموريتانى يدعو المعارضة للمشاركة فى الانتخابات الرئيس الموريتانى يدعو المعارضة للمشاركة فى الانتخابات

دعا الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز أحزاب المعارضة إلى المشاركة فى الانتخابات البرلمانية والبلدية المقرر تنظيمها فى أكتوبر القادم، مؤكدا اهتمامه بمشاركتها رغم إعلانها المقاطعة.

وقال ولد عبد العزيز خلال مؤتمر صحفى عقده فى مدينة النعمة شرق البلاد بمناسبة بدء السنة الأخيرة من فترة رئاسته، إن تأجيل الانتخابات من اختصاص لجنة الانتخابات، لافتا إلى إمكان تأجيلها لمدة أسبوع أواثنين على الأكثر، مستبعدا تأجيلها إلى العام المقبل، وذلك لوجود انتخابات رئاسية.

وأكد الرئيس الموريتانى خلال المؤتمر الصحفى أنه أنجز80% من برنامجه الإنتخابى.

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