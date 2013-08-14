مساءلة مستشفى بلجرشي لتوضيح أسباب الإفراج عن مريض نفسي

علي صمان (الباحة)

أكد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الباحة المقدم سعد طراد الغامدي لـ«عكاظ»، أن الرجل الثلاثيني الذي يدعى (نمر) الذي هدد بالانتحار مساء السبت الماضي في عقبة حزنة للمرة الثانية خلال أقل من شهر، يعاني من مرض نفسي وأن لديه ملفا بهذا الخصوص في مستشفى الصحة النفسية ببلجرشي.وقال «هذه المعلومة متأكدون منها تماما ونعلم أنه يتعالج من مرض نفسي، إلا أن ما يهمنا في الأمر حاليا مساءلة نفسية بلجرشي عن المبرارات التي دعتهم لإخراجه قبل اكتمال علاجه لكونه عاود نفس التهديد في غضون أقل من شهر، حيث سبقه بتهديد مماثل أوائل شهر رمضان حين اعتلى لوحة إعلانية بمدينة الباحة وانتهى الأمر حينها بإقناعه وعدوله عن الانتحار، وتم توجيه خطاب للمستشفى وننتظر الإفادة وعلى ضوء ما يردنا ستتخذ الإجراءات اللازمة».وكان نمر قد اعتلى صخرة في جرف خطر في عقبة حزنة وظل واقفا لمدة تزيد على 11 ساعة، فشلت معها كل المحاولات في إقناعه بالعدول عن الانتحار إلى أن تدخلت قوة المهمات والواجبات بشرطة منطقة الباحة بمشاركة الدفاع المدني وبعض المواطنين، حيث تولى البعض إلهاءه فيما باغته أفراد المهمات والواجبات من الخلف إلى أن تمت السيطرة عليه عند الساعة العاشرة من صباح الأحد الماضي، وتم نقله بسيارة الهلال الأحمر للمستشفى بحضور مدير شرطة منطقة الباحة العميد مسفر الخثعمي ومساعده العميد خالد بن نسيلة.