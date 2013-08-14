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إمارة جازان تنوه بالمبادرات التطوعية خلال العيد

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إمارة جازان تنوه بالمبادرات التطوعية خلال العيد إمارة جازان تنوه بالمبادرات التطوعية خلال العيد

 حسين محه (جازان)

رحبت إمارة منطقة جازان بتنامي التفاعل الاجتماعي مع الحالات الإنسانية وزيادة الاهتمام بأوضاع الفئات ذات الاحتياجات الخاصة والحرص على مشاركتهم فرحة الأعياد والمناسبات السعيدة.ونوهت الإمارة على لسان متحدثها الرسمي علي بن موسى زعلة بالمبادرات الطيبة لكل من اللجنة النسائية باثنينية الزاهد النعمي الثقافية برئاسة الشاعرة نجاة خيري وفريق (حياتي بصمة) التطوعي بقيادة هدى المباركي بتنظيم زيارت وحفلات معايدة ثالث ورابع أيام عيد الفطر المبارك للأطفال الأيتام والمسنات النزيلات بدار الحنان وتوزيع الورود والحلوى والهدايا العينية عليهم وإشاعة البهجة والسرور في نفوس الجميع.وأكد المتحدث الرسمي للإمارة بأن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز يبارك ويشجع مثل هذه الخطوات الإيجابية والتي تعكس روح المودة والتكافل المتأصلة في مجتمعنا السعودي النبيل.

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