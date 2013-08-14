شارع جرول يغرق بالمياه الآسنة

أحمد العفيفي (مكة المكرمة)

شهد شارع جرول بمكة المكرمة اختناقات مرورية استمرت طوال يوم أمس، بسبب انفجار لإحدى قنوات الصرف الصحي، ما تسبب في معاناة لسالكي الطريق والمارة، بعد أن تحول الشارع إلى مستنقع كبير مليء بالمياه الآسنة، فيما أبدى عدد من الأهالي تذمرهم نتيجة تأخر فرق الصيانة لتصليح الخلل، مشيرين إلى أنهم سجلوا بلاغات لدى عمليات الطوارئ بشركة المياه الوطنية ولكن كل تلك البلاغات قوبلت بوعود من قبل الموظف.وانتقد كل من أحمد المطرفي وماهر القرشي، تأخر عمليات الطوارئ لمعالجة الخلل، خاصة بعد الاختناقات المرورية وتكدسات المركبات، وقالا «إن تأخر فرق الصيانة زاد الطين بلة وجعل ذلك الشارع يتحول الى مستنقعات مائية»، مبينين أن اغلب المحلات التجارية تعطلت بسبب ذلك الانفجار الذي نتجت عنه روائح كريهة.فيما أبدى عدد من العاملين في أحد المحلات تذمره نتيجة ذلك التسرب الذي تسبب في مضايقات للمارة وأدى إلى تعطل العديد من المحلات التجارية المجاورة.وطالب أحد أصحاب المحلات، شركة المياه الوطنية بعمل صيانة دورية على جميع الأنابيب تفاديا لمثل هذه الانفجارات، مشيرا إلى أن هذا الانفجار سبب العديد من المشكلات للمارة وأصحاب المحلات.