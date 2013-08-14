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الإنتاج الصناعى بمنطقة اليورو يعاود النمو فى يونيو

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الإنتاج الصناعى بمنطقة اليورو يعاود النمو فى يونيو الإنتاج الصناعى بمنطقة اليورو يعاود النمو فى يونيو

ارتفع الإنتاج الصناعى بمنطقة اليورو على نطاق واسع تماشيا مع التوقعات فى يونيو بفضل زيادة إنتاج السلع المعمرة، مما يدعم التوقعات بأن المنطقة تتجه لتجاوز الركود فى النصف الثانى من العام.

وزاد الإنتاج الصناعى فى السبع عشرة دولة التى تستخدم اليورو 0.7% فى يونيو مقارنة بالشهر السابق، حسبما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبى، يوم الثلاثاء، وذلك بفارق طفيف عن توقعات المحللين لزيادة 0.8%.

ويرجع النمو فى يونيو إلى زيادة إنتاج السلع المعمرة مثل السيارات والأجهزة الإلكترونية التى سجلت نموا 4.9% فى يونيو وهى النسبة الأعلى منذ يوليو 2011.

ومقارنة بنفس الشهر من العام الماضى ارتفع الإنتاج الصناعى 0.3% بعد أن تراجع 1.3% فى مايو.

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