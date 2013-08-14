بلدية ينبع النخل تدعو 89 مواطنا للمراجعة

هاني الرفاعي (ينبع)

طالب رئيس بلدية ينبع النخل المهندس هاني الحازمي 89 مواطنا مراجعة قسم الأراضي في بلدية ينبع النخل من أجل إكمال إجراءاتهم مصطحبين معهم صورة من الهوية الوطنية وذلك بناء على التعديل في مخطط «1،م ق، ي ن» وذلك اعتبارا من يوم الأحد الـ 18 من شوال الجاري.والمواطنون هم سويلم عطيه الله الحجوري، محمد حميد المشعلي، رجاء مساعد الميلبي، مهنا عبد الجبار الكتيني، سلمان سليمان العلوني، خالد احمد حجي، طلال مسلم الحبيشي، ابراهيم احمد حجي، حمدان بركي الرفاعي، سعد مسلم النزاوي، فرج زبن الصريصري، محمد علي العمري، داخل هديهد السريحي، عبدالله عبيد الذبياني، عيد عايش البلوي، ناجي ناشي المحياوي، عبدالله سعيد الرفاعي، حامد علي عوده الظاهري، سعد ضيف الله دخيل الله المحياوي، عليثه حمدان مسيلم الوافي، سعد مصلح العرفي، محمد على الظاهري، حامد محمد العامري، محمد صالح جباره، محمد عبيدالله الشيخ، غاليه بركي السريحي، عوده نازح السناني، دخيل الله حسين الرفاعي، ناجي حمد العلوني، عويد عوده اليحيوي، بخيث رشيد المحياوي، مسعد عواد النزاوي، عوض محمد العنمي، معلا سند السريحي، سالم علي الفايدي، ضيف الله محمد الذبياني، صويدر عواد المشعلي، رجاالله سعد الحبيشي، سامي عواد العروي، قطيفه محمد الفزي، ورثه حامد العلوني، لويفي لافي عطيه السريحي، محمد سمان حجي، سلامه دعيدع المشعلي، عبدالحميد عيد الصيدلاني، فهد محمد نغيمش النزاوي، محمد سنوسي الحداد، غنايم مصلح الاحمدي، مبارك مسيفر لمالكي، محمد عيد السناني، عبد الرحمن احمد المحمادي، حضيري كريدم الذبياني، عواد حمدان المورعي، احمد يوسف الرفاعي، غازي حمدان ابو العسل، سعيد غافل الذبياني، ربيع عنايه الله السريحي، منصور محمد سرور، محمد عمر الشيخ، احمد خنيفس الشظيفي، علي سليمان الصيدلاني، فهد سرحان الرفاعي، صالحه عايد الرفاعي، بخيت سلامه الصنعي، علي محمد شديد المحياوي، محمد عواد المحياوي، حميد احمد المحياوي، حمد سعيد الربياوي، غازي حمدان النزاوي، اسماعيل حمدان الربياوي، محمد نغيمش النزاوي، عوده عيد الابراهيمي، سامي نصار القايدي، فوزي سعيد المالكي، احمد محمد السريحي، حامد سليمان المشعلي، رجاالله صالح الذبياني، احمد حامد الاحمدي، عبدالله اسماعيل الربياوي، حامد شديد الرفاعي، سعيد مبارك المالكي، دخيل الله علي العلوني، احمد هويمل الرفاعي، محمود ابراهيم الشريف، سالمه سالم الكتيني، عبدالله مساعد الاحمدي، حمود احمد الفايدي، عوده سعد الحصيني، بخيت محمد السريحي.