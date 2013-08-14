الإدارات الحكومية تستأنف نشاطها بالمعايدة

نظمت إدارات حكومية عدة بمنطقة المدينة المنورة أمس، حفلات معايدة لمنسوبيها تبادل خلالها الموظفون التهاني والتبريكات بهذه المناسبة ورفعوا التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - مبتهلين إلى المولى القدير أن تواصل بلادنا مسيرتها المظفرة نحو المستقبل الزاهر بمشيئة الله.في هذا الصدد شارك المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور عبدالله بن علي الطايفي منسوبي الإدارة الاحتفال وبادلهم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة، سائلا الله تعالى أن يتقبل من الجميع صومهم وأن يعيده على جميع المسلمين باليمن والبركات، مطالباً في ذات الوقت كافة العاملين بمختلف الإدارات والأقسام بمزيد من الجد والاجتهاد لتقديم أفضل الخدمات الصحية.ونظمت جامعة طيبة بالمدينة المنورة حفل معايدة لكافة منسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك بحضور مدير الجامعة الدكتور عدنان بن عبدالله المزروع ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين وذلك بمقر قاعة المحاضرات الكبرى بالجامعة.وأقامت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة إفطار معايدة جماعيا حضره رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأمين عام الغرفة تبادلوا خلاله مع الموظفين التهاني والتبريكات والأحاديث الودية في جو ساده السرور والمودة.وأقامت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة المدينة المنورة، حفل المعايدة السنوي بمناسبة عيد الفطر المبارك لمنسوبيها وذلك بالصالة الثقافية بمبنى الإدارة رقم (1) بالحرة الشرقية بحضور مدير عام التربية والتعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم وبحضور المساعد للمدير العام للشؤون التعليمية خالد الوسيدي والمساعد للمدير العام للشؤون المدرسية حسن الحازمي.ونظمت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة لقاء حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك وذلك في مقر الفرع.وتضمن كلمة لمدير عام الفرع الشيخ سليمان بن سليم العنزي رحب خلالها بالحضور وهنأهم بعيد الفطر المبارك وتمنى للجميع القبول.وأبلغ العنزي جميع منسوبي الفرع تحيات وتهاني معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.وأكد خلال كلمته على دعم معالي الرئيس العام وتواصله المستمر في متابعة عمل الفرع وتحقيق ما يرتقي بالعمل وتشجيعه لمنسوبيه ومتابعته لجهودهم المبذولة في خدمة زوار المدينة المنورة خلال موسم شهر رمضان المبارك.وفي ختام اللقاء تبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة وسط أجواء تغمرها البهجة والسرور.وأقام منسوبو مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة أمس، لقاء «معايدة» ابتهاجاً بعيد الفطر المبارك حضرته القيادات الطبية وموظفو الإدارات والأقسام، حيث جرى تبادل التهاني بمناسبة العيد السعيد.وأفاد مدير المستشفى الدكتور عبدالحميد شحات أن اللقاء السنوي الذي تنظمه إدارة المستشفى يسعى لإضفاء المزيد من الترابط وتعزيز التعاون بين الزملاء في حقول العمل ودعم العلاقة الإنسانية بين المرضى ومنسوبي المستشفى من الكوادر العاملة كما يمثل فرصة لتحفيز الموظفين على مواصلة جهودهم في خدمة المرضى والمراجعين.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads