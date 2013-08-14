الحكومة الليبية تقرر إنشاء غرفة عمليات أمنية مشتركة فى مصراتة

قررت الحكومة الليبية إنشاء غرفة أمنية تسمى غرفة العمليات الأمنية المشتركة المؤقتة بمصراتة، للحفاظ على أمن المنطقة .

وأصدرت الحكومة الليبية القرار بإنشاء هذه الغرفة على أن تكون تبعيتها لمجلس الوزراء الليبى، وتعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة الدكتور على زيدان .

وقررت الحكومة اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة للحفاظ على أمن منطقة مصراتة، بما يضمن دعم وإسناد الشرطة والمشاركة فى حفظ الأمن، ووضع الخطط الأمنية الكفيلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

وسوف يترأس هذه الغرفة، قائد المنطقة العسكرية الوسطى الليبية، ويكون فى عضويتها مدير أمن مصراتة، وقائد فرع الاستخبارات العسكرية، وقائد فرع المخابرات العامة، ورئيس المجلس العسكرى مصراتة، وقائد قوة درع ليبيا بالمدينة، ورئيس فرع أمن المعلومات بها .

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