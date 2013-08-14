بدء قمة اقتصادية بين نيجيريا والبرازيل فى "ريو دى جانيرو"

بدأت، أمس الثلاثاء، قمة الأعمال الثانية النيجيرية البرازيلية بمدينة "ريو دى جانيرو" البرازيلية، لمناقشة وسائل دفع التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى بين البلدين، ودعم الاستثمارات البرازيلية فى نيجيريا، بعد قمة الأعمال الأولى عام 2011 بالبرازيل.

وذكرت وسائل إعلام نيجيرية، مساء الثلاثاء، أن القمة نظمها المركز النيجيرى البرازيلى للأعمال والثقافة والتعاون لمدة ثلاثة أيام، بعد توقيع اتفاقيات بين نيجيريا والبرازيل أثناء زيارة الرئيس جودلاك جوناثان إلى البرازيل فبراير الماضى، شملت مجالات الزراعة والأمن الغذائى والبترول والطاقة والوقود الحيوى والتعدين والثقافة والتعليم والتجارة والاستثمار والطيران.