تحذير من ظهور جيل "يتوفى فى سن مبكرة" فى بريطانيا

حذر باحثون بريطانيون من إهمال ملايين الأطفال فى بريطانيا لتناول الخضروات والفاكهة وجلوسهم أمام التليفزيون لساعات طويلة يوميا، مؤكدين أن هذا الأمر سيخلق جيلا "يتوفى فى سن مبكرة كثيرا مقارنة بآبائهم".

وأظهرت الدراسة التى أجراها الباحثون من مؤسسة القلب البريطانية وجامعة إكسفورد، أن نحو 80 بالمائة من الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و15 عاما لا يحرصون على تناول الحصص الخمس الموصى بها يوميا من الخضروات والفاكهة، وبدلا من ذلك يقبل أكثر من نصفهم على تناول الشوكولاته والحلويات والمياه الغازية يوميا.

ودعا الباحثون، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية، إلى العودة لممارسة الأنشطة الرياضية التقليدية خارج المنزل بعد أن كشفت الدراسة أن ربع الأطفال من سن عامين إلى 15 عاما يقضون ست ساعات على الأقل فى حالة خمول خلال إجازة نهاية الأسبوع.

وأشار الباحثون إلى أن هذه الأرقام تشكل تحذيرا من أن العديد من الأطفال البريطانيين سيصبحون عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية فى المستقبل إذا ما استمروا فى اتباع نفس أسلوب الحياة الحالى.

ويبدو أن المراهقين سجلوا أسوأ نتائج من بين كل الفئات العمرية الصغيرة، مع إقبال نحو اثنين من كل خمسة من الذين تبلغ أعمارهم 13 عاما على تناول مشروب غازى يوميا، كما أن نصف الصبية وأكثر من ثلث الفتيات من نفس العمر يخرجون من منازلهم بدون إفطار.

وقال القائمون على الدراسة إن ظهور جيل لا يتمتع بالصحة سيجعل بريطانيا غير قادرة على التنافس مع الدول الأخرى فى المستقبل.