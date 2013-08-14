مدير سجون الشرقية: استمرار بحث ملفات العفو عن النزلاء

خالد البلاهدي (الدمام )

أبلغ مدير إدارة سجون المنطقة الشرقية اللواء عبدالرحمن الرويسان استمرار لجان العفو الملكي في دراسة ملفات السجناء، وتطبيق شروط العفو لإطلاق سراح المستفيدين من المكرمة الملكية، مبينا أنه تم فتح الزيارة أيام عيد الفطر المبارك لجميع السجناء للقاء ذويهم لمدة ثلاثة أيام، بحيث خصصت الفترة الصباحية للرجال من الساعة 9 ــ 11صباحا، والفترة المسائية للنساء عقب صلاة العصر؛ وذلك ليتعايش السجناء مع ذويهم فرحة العيد، ولزرع البهجة والسرور في نفوسهم. جاء ذلك في حفل المعايدة الذي أقامته إدارة سجون المنطقة الشرقية بحضور عدد من ضباط وأفراد وموظفي إدارة المنطقة . وشهد اللقاء أجواء حميمية وتبادل الأحاديث الودية