شهادات وإفادات اليوم في ليلة تكريم شاكر الشيخ

سالم السبيعي (الأحساء)

تحت رعاية مجلس جمعية الثقافة والفنون ورئيسه سلطان البازعي وبحضور مدير عام جمعيات الثقافة والفنون عبدالعزيز السماعيل تنظم جمعية الثقافة والفنون بالأحساء مساء اليوم في مقر الجمعية ليلة وفاء تكريماً للإعلامي شاكر الشيخ رحمه الله. وأوضح مشرف لجنة التراث والفن الشعبي خالد الفريدة ان الأمسية هي تكريم بسيط لأحد رواد الأعلام في المملكة وأحد الشعراء الذين قدموا العديد من الأعمال الشعرية وهو أحد الرواد الأوائل في مسيرة جمعية الثقافة والفنون حيث تولى إدارة الجمعية بالأحساء منتصف التسعينات الهجرية وله دور كبير في الكثير من التنظيمات الإدارية التي تعمل بها جمعيات الثقافة والفنون حتى وقتنا الحاضر كما تولى رئاسة تحرير مجلة الشرق وشهدت قفزات كبيرة في عهده كما تولى القسم الثقافي والفني بجريدة اليوم ثم مستشارا لرئيس التحرير وله العديد من الأنشطة الثقافية والفنية في مجال الشعر والموسيقى وترجم العديد من الأعمال الشعرية إلى اللغة العربية ولحن العديد من الأغاني التي تحمل صيغة الشعر الحر.من جهته بين مدير جمعية الثقافة والفنون بالأحساء على بن عبدالرحمن الغوينم أن الجمعية حريصة على تكريم كل الرواد مفيدا بأنه سيكون هناك تكريم آخر الشهر المقبل لعبد الرحمن الحمد وأكد أن الليلة ستشهد العديد من أوراق العمل من جواد الشيخ وعبدالعزيز السماعيل وعبدالرؤوف الغزال وأيضاً هناك شهادات مسجلة لشقيقه خالد الشيخ وابنه بدر ورئيس مجلس إدارة جمعية الثقافة والفنون سلطان البازعي رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس النادي الأدبي بالمنطقة الشرقية السابق جبير المليحان وعبدالرحمن الحمد ومحمد الدميني والدكتور أحمد سماحة وأميرة عبدالرحمن الحمد.